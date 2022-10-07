حصيلة تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، عدة تدخلات لانتشال جثث أشخاص جرفتهم مياه الوديان وإجلاء آخرين حاصرتهم المياه داخل مركباتهم وشفط مياه الأمطار التي غمرت الأحياء السكنية والمنشآت والمرافق العمومية.

وأفادت ذات المصالح في حصيلة نشرتها اليوم الجمعة إن فرقها بولاية سعيدة انتشلت جثة شخص يبلغ من العمر 70 سنة جرفته مياه الأمطار إثر انقلاب جرار فلاحي في الوادي بالقرب من مصنع الإسمنت ببلدية حاسنة، كما قاموا بعمليات امتصاص لمياه الامطار المتراكمة عبر مختلف الاحياء بوسط مدينة سعيدة وبقرية خمام ربي. وهي نفس العملية التي قام بها أعوان الحماية المدية بولاية تبسة الذين استعملوا إمكانياتهم لامتصاص مياه الأمطار المتراكمة عبر الأحياء ببلدية الشريعة ودار الشباب.

أما بولاية البيض فقد قام أعوان الحماية المدنية بإخراج شاحنة وسيارة كانتا عالقتين بالوادي وإنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا على متن دراجة نارية في الطريق الرابط بين بلديتي السخونة والرقاصة، كما أنقذوا ببلدية الشقيق شخصا انقلبت شاحنته بالطريق الوطني 111. وسجلت نفس المصالح انهيار جزئي لسقف منزل دون ضحايا بالحي الغربي الواقع في بلدية الأبيض سيدي الشيخ.

وفي ولاية أم البواقي قامت فرق الحماية المدنية بإخراج بعض السيارات التي كانت عالقة بالطريق الوطني رقم 10 بسبب تراكم مياه الأمطار على إثر ارتفاع منسوب إحدى الأودية. بينما قام الاعوان في ولاية قالمة بعمليات امتصاص مياه الأمطار من داخل بعض المنازل عبر مختلف الأحياء ببلديـات تاملوكة وعين مخلوف وقرى سيدي اعيد، عين التراب، سعيدية حي الحدائق التابعة لبلدية وادي الزناتي دون تسجيل خسائر.

من جهتها قامت فرق الحماية المدنية بولاية المسيلة بعدة تدخلات لامتصاص مياه الأمطار عبر مختلف الأماكن والأحياء بدينة المسيلة وخاصة حي الكوش 322 ومتوسطة 50مسكنا وفتح الطريق الوطني رقم 08 الذي كان مقطوعا بسبب انجراف التربة بوادي خرمام، كما تمكنت الإسعافات من إخراج 07 أشخاص من مساكنهم ببلديـة خيفة إثر تسرب مياه الأمطار بوادي الدقلة، وتسجيل انهيار جزئي لسقف منزل بدون ضحايا بحي المعاريف في بلديـة الشلال، كما أسعفوا ثلاثة أشخاص كانوا محصورين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالمكان المسمى عين الكحلة.

وفي ولايات قسنطينة وسكيكدة وخنشلة قام أعوان الحماية المدنية بعدة عمليات لامتصاص المياه بالأحياء السكنية البشيري، يونس إبراهيم، حيste ، حي سوالمي، فيناء ثانوية بولمعيز ببلدية زيغود يوسف، مع تسجيل سقوط شجرة فوق منزل بحي سوالمي بدون خسائر بشرية. وببلدية عين بوزيان تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار داخل مسكن بقرية "محمد نفير وتم تحويل عائلة متكونة من 04 أشخاص إلى مقر الفرع البلدي. وفي بلدية أنسيغة تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار من داخل بعض المنازل بوادي عقال.