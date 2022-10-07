أسعار النفط تنتعش مجددا

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، وبحد ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات الوظائف الرئيسة في الولايات المتحدة، من صعود النفط الذي يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.36 بالمائة، إلى 94.76 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.35 بالمائة إلى 88.76 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.