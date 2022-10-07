اتصالات الجزائر تضمن خدماتها خلال المولد النبوي

أعلنت شركة اتصالات الجزائر، في بيان لها أمس الخميس، أن وكالاتها التجارية ستضمن استمرارية خدماتها خلال إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم السبت المقبل، وذلك من الساعة التاسعة 09.00 صباحا إلى الساعة الثالثة 15.00 مساء.

وأوضحت الشركة أن الوكالات التجارية المعنية بهذا الدوام في الجزائر العاصمة تتواجد بكل من: "حسين داي، الدار البيضاء، برج البحري، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، بن عكنون، عين البنيان وزرالدة"، أما على مستوى الولايات الأخرى فيتعلق الأمر بـ "الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة".

وأشارت اتصالات الجزائر إلى أنها من خلال هذا الإجراء، تجدد التزامها بـ "ضمان راحة زبائنها وكذا تعزيز استراتيجية التقرب منهم من أجل الاستجابة لتطلعاتهم على أكمل وجه".

وبذات المناسبة، تقدمت الشركة بأحر التهاني وأطيب التماني لكافة الشعب الجزائري بموفور الصحة والازدهار