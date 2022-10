Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays.



Le bulletin précise que les précipitations qui oscilleront entre 20 et 30mm toucheront les wilayas d'El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M'sila, Médéa, Tissemsilt, Tiaret, Rdlizane, Mascara et Saida, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Ghardaia, Bordj Badji Mokhtar, Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Batna, Tindouf, Annaba, Constantine, Skikda, Khenchela, Biskra, El Tarf, Adrar, Naama et Ouled Djellal. La validité du bulletin s’étendra jusqu'à 21h.