جائزة نوبل للسلام تمنح لثلاث جهات

فاز اليوم الجمعة، الناشط الحقوقي، أليس بيالياتسكي، من روسيا البيضاء ومنظمة "ميموريال" الروسية لحقوق الإنسان، ومركز "الحريات المدنية" الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وقالت لجنة جائزة نوبل النرويجية "الحائزون على جائزة السلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم. لقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضافت "لقد بذلوا جهدا رائعا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة. إنهم يظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد يوم الإثنين.

وتبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.

تأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.