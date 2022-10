Météo: plusieurs routes fermées à la circulation

Le Centre d’information et de coordination de la circulation de la Gendarmerie nationale sur a indiqué vendredi sur sa page « Tariki » que les routes qui se suspendues à la circulation suites aux récentes perturbations météorologiques.

Selon la même source, il y a trois routes bloquées dans la wilaya de M'sila en raison de la montée du niveau des oueds, à savoir la RN45 au niveau des communes de Maarif et Khoubana, et les routes départementales 03 et 60.

Dans la wilaya d’Ouled Djellal, c’est la RN60 au niveau de la route reliant Ras El Miaad et Sidi Khaled, en raison de la montée du niveau de l’eau.

La RN1 est également bloquée au niveau dee la wilaya de Djelfa entre les communes de Messaad et Selmana.