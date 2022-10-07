سونلغاز تصدر شفرات التوربينات الغازية والبخارية نحو هولندا

أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال بولاية المسيلة على إعطاء إشارة انطلاق قافلة لتصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخارية نحو هولندا في عملية هي الثالثة من نوعها، وذلك لفائدة شركة جنرال إلكتريك.

وأفاد بيان مجمع سونلغاز عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها الرئيس المدير العام لسونلغاز، إلى عدد من ولايات شرق البلاد، حل مراد عجال والوفد المرافق له من الإطارات المسيّرة في مجمّع سونلغاز، مساء أمس الخميس بولاية المسيلة أين تم استقباله من قبل والي الولاية عبد القادر جلاوي وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهاز التنفيذي.

وأضاف ذات المصدر، في مستهل زيارته إلى ولاية المسيلة، أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز وبمعية والي الولاية والوفد المرافق لهما، على إعطاء إشارة انطلاق قافلة لتصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخارية المصنعة بوحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار الكائن مقرّها بالمسيلة والتابعة للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية SAIEG، يتم تصديرها إلى هولندا. وقد تمّت هذه العملية لفائدة شركة جنرال إلكتريك GE بموجب اتفاقية بين الطرفين. وتعد الثالثة من نوعها.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار بالمسيلة، تسلم الرئيس المدير العام لسونلغاز شهادة التأهيل من قبل ممثل شركة جنرال إلكتريك (GE) والتي تم منحها لفائدة شركة SAIEG، يضيف البيان.

كما قام المسؤول الأول على سونلغاز والوفد المرافق له بزيارة تفقدية جاب خلالها مختلف أجنحة وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار، أين تلقى شرحات حول نشاط هذه الوحدة.