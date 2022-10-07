المولد النبوي: نشاطات دينية بمختلف مساجد الوطن

تنظم مختلف مساجد الوطن سهرة اليوم الجمعة العديد من النشاطات الدينية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حسب ما كشف عنه مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف محند عزوق.

وأوضح عزوق في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسطير برنامج خاص بهذه المناسبة، بالتنسيق مع الولاة، بهدف توفير الأجواء المناسبة لتمكين مرتادي المساجد من إحياء هذه الذكرى في أجواء روحانية، إلى إلقاء دروس حول السيرة النبوية عبر جميع بيوت الله.

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا تنظيم قوافل علمية بالمراكز الثقافية عبر مختلف ولايات الوطن تحت عنوان "محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في التعليم: المرأة والطفل نموذجا"، بالإضافة إلى ندوات فكرية حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم.

ويحتوي البرنامج -يضيف نفس المسؤول- على تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وحول السنة النبوية الشريفة وأخرى خاصة بأحسن قصيدة في مدح الرسول الكريم، مع طبع بعض كتب أعلام الجزائر الخاصة بالسيرة النبوية وذكرى المولد النبوي الشريف.