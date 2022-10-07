تيارت: إنقاذ عائلة حاصرتها مياه وادي طويل

أنقذ، صباح اليوم، أعوان الوحدة الثانوية لدائرة قصر الشلالة عائلة من البدو الرحل تتكون من 6 أفراد، كانوا عالقين بمكان معزول حاصرتهم مياه مجرى وادي طويل ببلدية سرقين، منذ ليلة أمس.

وعلم من مصدر مطلع أن أعوان الحماية المدنية اضطروا إلى ترك العتاد الثقيل للتدخل من شاحنات على بعد نحو كليومترين عن مكان تواجد العائلة، بسبب الأوحال، مستعملين الحبال لإنقاذ أفراد العائلة وهم الأب والأم و 4 أطفال من بينهم رضيع يبلغ من العمر شهر، تم إنقاذهم وإجلاؤهم إلى مستشفى جيلالي هدام ببلدية قصر الشلالة، في عملية تدخل ناجحة، انطلقت منذ الساعة التاسعة حتى منتصف النهار تقريبا، وحالاتهم مستقرة حسبما أفاد به نفس المصدر.

وكانت مصالح الحماية المدنية حذرت العائلات التي تقيم بالقرب من الأودية وبخاصة وادي الطويل المعروف بفيضانه لوجود عدة أودية تصب فيه.