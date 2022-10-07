الرياض تصفع الغرب

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في مقال لجورج مالبرينو، إن قرار منظمة "أوبك +" بخفض إنتاجها النفطي بشكل كبير، بينما كانت الولايات المتحدة وفرنسا تطالبانها بزيادته، يؤكد متانة الروابط التي أقيمت بين السعودية وروسيا.

ووصفت الصحيفة قرار "أوبك +" الجديد الذي أثار غضب واشنطن، بأنه يمثل صفعة حقيقية وجهها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للغرب، لا سيما الرئيسان الأمريكي جو بادين، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلا من خفض مليوني برميل الذي حددته "أوبك +" يوم الأربعاء، طالبت واشنطن وباريس، المملكة العربية السعودية، بزيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط الخام وكبح التضخم، فعلى بعد شهر من الانتخابات النصفية الدقيقة في الولايات المتحدة، فإن الضربة قاسية على جو بايدن.