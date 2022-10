L’Arabie Saoudite gifle l’occident

La décision de l’OPEP+ de réduire sa production de pétrole, alors que les États-Unis et la France réclamaient une hausse, souligne la solidité des liens tissés entre l’Arabie saoudite, leader du cartel, et la Russie, a indiqué le journal français Le Monde, dans son édition d’hier jeudi.

Il s’agit d’une véritable gifle donnée par l’homme fort d’Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed Ben Salman, à ses alliés occidentaux, ajoute l’article qui précise que ces derniers mois, Joe Biden et Emmanuel Macron avaient renoué avec MBS - au risque qu’on leur reproche de réhabiliter celui que la CIA juge responsable de l’assassinat du dissident saoudien Jamal Khashoggi. Les deux dirigeants se voient aujourd’hui éconduits dans leurs demandes, conclut la même source.