أزمة جديدة في بيت منظمة أبناء الشهداء

عاشت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم، وضعا أزمويا جديدا، حيث توافد أبناء الشهداء منقسمين لفريقين متعارضين وبدأت تتشكل معالم قبضة حديدية بينهما.

واحتشد فِي محيط المقر الوطني للمنظمة، معارضو المؤتمر الذي جاء بخليفة سماتي أميناً عاما، على أساس أنه لم يحظ بالمطابقة من قبل وزارة الداخلية ولَم يستوف الشروط القانونية اللازمة، بحسبهم .

بالمقابل اجتمع أنصار خليفة سماتي ومؤيدوه، للتمسك بمخرجات المؤتمر الذي انعقد قبل نحو شهرين وايضا لمواجهة حالة الرفض التي انتعشت مجددا.

وكان سماتي قد استدعى الاسبوع الماضي مجلسا وطنيا منبثقا عن المؤتمر، على أساس انه معتمد ومطابق ،وهي الخطوة التي استفزت التيار المعارض وأعضاء اللجنة الوطنية التي كانت مكلفة بتحضير المؤتمر بترخيص من قبل وزارة الداخلية سابقا، على حد قول هؤلاء.

ويتواجد حاليا داخل المقر اعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر ، وأصدروا بيانا قالوا فيه إن "بناء المنظمة لا يكون عن طريق الاقصاء والتهميش، وانما عن طريق "لم الشمل وتوحيد الصفوف ".

كما دعت الى التقيد بحق المشاركة في الهيكلة عن طريق الانتخاب .

ونددت اللجنة بما أسمته دور الادارة السلبي وتدخلها في خصوصيات المنظمة ومحاولة تسليم المنظمة لأشخاص عن طريق التعيين، وفرضهم على أغلبية ابناء الشهداء والإساءة اليهم عن طريق تمثيل سيئ قصد عزلها عن المجتمع ".

وتحدث البيان عن "تمرد اطراف عن أوامر رئيس الجمهورية التي تضمنت تكليف لمن يتولى اعادة تنظيم ابناء الشهداء دون إقصاء ولا تهميش ولا خرق لقوانين الجمهورية".

ولا تزال المنظمة تشهد اختلالات واضطرابات تنظيمية وعديمة الانسجام مثلما كانت عليه في فتراتها الاولى، قبل ان تعرف تصدعات وانشطارات، أدت الى نشوء كتل متعارضة.