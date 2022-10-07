ماذا يحدث بالمغرب؟

وصل التطبيع في المغرب، إلى أعلى مستوياته، ولم يقتصر فقط في الدبلوماسية، والدفاع والثقافة، بل اخترق الدين أيضا.

حيث نظمت جمعيتين مغربيتين ليلة أمس احتفالا ثقافيا دينيا، تزامن مع عيدين دينيين في يوم واحد، عيد المولد النبوي الشريف، وعيد "السوكوت" لدى اليهود.

وزعم المنظمين أن العيدين لهما أبعادا متعلقة بالتعايش المتميز بين مسلمي ويهود المغرب عبر التاريخ.

وادعى رئيس جمعية "شراكة" أحدى الجمعيات المنظمة لهذا الاحتفال التطبيعي، يوسف الأزهري، أنه استمرار وتجسيد لعمل جمعيته على تعزيز الشراكة بين المغرب و"إسرائيل" في شتى المجالات.