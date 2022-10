Le lait «Candia» de retour sur le marché

Le groupe producteur du lait de marque « Candia » a informé, ce vendredi, sa clientèle de la reprise de la production au niveau de ses usines et s’est excusé auprès des consommateurs algériens pour la pénurie qu’a connue le marché dernièrement.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, sur sa page « Facebook », le groupe « Tchin-Lait », de droit algérien à 100% a indiqué avoir le plaisir d’informer sa clientèle de la reprise de la production des laits Candia, au niveau de ses usines de Béjaïa, d’Alger et de Sétif.

« Nous tenons à nous excuser pour cette absence momentanée et nous nous engageons à faire tout le nécessaire pour alimenter le marché national en produits Candia, dans les jours à venir », poursuit le communiqué.

« Aussi nous tenons à préciser à nos clients et consommateurs que les prix des produits Candia resteront inchangés. Nous vous remercions pour votre fidélité », conclut le communiqué.