سكان حي "القرابة" بتيارت يحيون وعدة مولاي الطيب

أحيا، اليوم الجمعة ، سكان حي خلداوي عبد الوهاب المعروف بـ "القرابة"، وعدة مولاي الطيب، في أجواء مميزة، تزامنا و مناسبة المولد النبوي الشريف.

وتجمع عدد كبير من سكان الحي العتيق بزاوية مولاي الطيب التي تتوسط الحي الواقع بأعالي مدينة تيارت أسفل ضريح الولي الصالح سيدي خالد، لإحياء ذكرى وعدة مولاي الطيب تحت أنغام فرقة البارود "قورارة" المتوارث النشاط بها أبا عن جد إلى الأحفاد يشرف عليهم شيخ يعرف بالمقدم، و تجلب وعدة مولاي الطيب وافدين كثر من مختلف أنحاء الوطن خاصة من الجنوب والغرب، و سكان عدد من بلديات الولاية.

ويستذكر سكان حي القرابة القدامى في هذه المناسبة أجواء الإقامة في هذا الحي المنجزة سكناته منذ عهد الاستدمار الفرنسي أين كان يطلق عليه "القاهرة" لكونه معقلا لقيادي ثورة التحرير المباركة، متلاصقة ببعضها البعض يفصلها في العادة زقاق ضيقة جدا، لا يمكن أن تعبرها مركبات، دلالة على توطد العلاقات بين الجيران، تعود إلى أذهانهم ذكريات السهرات على أنغام العود والشاي.