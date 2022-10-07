لعمامرة يترحم على الدبلوماسي السعيد خليفي

في تدوينة له على حسابه على "تويتر"، ترحم وزير الخارجية رمطان لعمامرة ، اليوم الجمعة ، على الدبلوماسي الراحل السعيد خليفي.



وجاء في التغريدة :" عشية الاحتفاء بيومها الوطني، تفقد الدبلوماسية الجزائرية واحدا من إطاراتها المتألقين الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطننا الغالي بكل جد وإخلاص وتفان".

وكتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية مضيفا "رحم الله زميلنا خليفي سعيد وألهم أهله وأصدقاءه وكل زملائه بالوزارة جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وكان الفقيد قد شغل عدة مناصب في الدبلوماسية، حيث كان سفيرا للجزائر في عدد من العواصم، وكان آخر المناصب التي شغلها، منصب مدير عام للعلاقات متعددة الأطراف في وزارة الشؤون الخارجية.