الوزير الأول يهنئ الجزائريين

تقدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، اليوم الجمعة ، بتهنئته لكافة أفراد الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفاء، بالمولد النبوي الشريف.

وجاء في منشور للوزير الأول على صفحته الرسمية، أنه "بمناسبة احتفائنا والأمة الاسلامية بمولد الصادق الأمين، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر خصال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام و آثار سيرته الطيبة و العطرة، التي لازالت تكتنز الدروس والعبر".

وكتب بن عبد الرحمان في تغريدته : "و إذ اهنئ كل أفراد الشعب الجزائري العظيم بهذه المناسبة الفضيلة، نسأل الله جل جلاله أن يحفظ وطننا المفدى ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار".