إقالة وزير بريطاني بسبب "سلوك غير لائق"

أقالت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، وزير التجارة كونور بيرنز بعد شكوى من "سلوك غير لائق".



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مكتب رئيسة الوزراء: "عقب شكوى من سوء سلوك خطير، طلبت رئيسة الوزراء من النائب كونور بيرنز ترك منصبه الحكومي فورا" دون مزيد من التفاصيل.

بيرنز أُبعد كذلك من منصبه القيادي في حزب المحافظين أثناء التحقيق في مزاعم "السلوك غير اللائق" الذي يعتقد أنه ارتكبه في وقت سابق خلال هذا الأسبوع.

ولم تشر الحكومة البريطانية أو وسائل الإعلام في البلاد إلى بعد ما طبيعة هذا "السلوك غير اللائق" الذي أقدم عليه الوزير المقال.