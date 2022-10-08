الهند تمد أنظارها نحو الغاز الجزائري

تحدث موقع "مينت" الاقتصادي الرائج في الهند ، عن محادثات تجريها نيودلهي مع الجزائر وأنغولا لشراء الغاز الطبيعي المسال.

وجاء في تقرير لذات الموقع ، ورد بتاريخ اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤوليْن هنديين ، أن الهند تنوي من خلال مفاوضاتها الحصول على الغاز الطبيعي بعقود طويلة الأمد ، لا سيما مع تصاعد القلق بشأن الغاز العالمي في خضم الحرب في أوكرانيا.

أحد المسؤوليْن صرح للموقع قائلا إن "المحادثات تجري حول عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال كما في حالة النفط الخام "، مشيرا إلى أنه ثمة "إحجام عالمي عن الدخول في عقود طويلة الأجل في السيناريو الحالي نظرًا لارتفاع الأسعار السائد في السوق الفورية".

وحسب التقرير، تأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي في عمليات شراء فورية للغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي، وسد فجوة العرض التي أحدثتها شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" في إبرام عقدها مع شركة توزيع الغاز الحكومية الهندية "GAIL".