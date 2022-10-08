سقوط شهداء وجرحى في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين بين المواطنين الفلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة، إن جميع الإصابات بالرصاص الحي، من بينها ثلاث إصابات خطيرة، والباقي في الأطراف السفلية، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت الوزارة إصابة 11 فلسطينيا، من بينهم أحد المواطنين وابنته في عملية دهس من قبل "جيب" عسكري صهيوني أثناء تواجدهما أمام منزلهما في المخيم، كما استشهد شابان متأثرين بجروحهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت عشرات الآليات العسكرية للاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة صهيونية إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، لاعتقال نجله محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.

كما منع الجيش الصهيوني الطواقم الصحفية وسيارات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات "أباتشي"، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.