كريكو تشارك المسنين والطفولة المسعفة ذكرى المولد النبوي

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، مساء يوم الجمعة، على احتفالية نظمت لفائدة المقيمين بمختلف مراكز المسنين وكذا مراكز الطفولة المسعفة بولاية الجزائر، وهذا بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين هذه الفئات الاجتماعية من إحياء مناسبة المولد النبوي الشريف في جو عائلي.

وفي هذا الإطار، أكدت كريكو أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات لخلق الجو العائلي ولم شمل هذه الفئة وتقاسم معها فرحة الاحتفال.

واعتبرت الوزيرة هذه السانحة فرصة أيضا لتعزيز وتدعيم أواصر التواصل بين الأجيال والتأكيد على ضرورة التكفل بهذه الفئة التي تحتاج إلى الرعاية المستمرة.

وبالمناسبة، تم تقديم درس حول المآثر والأبعاد الدينية والإنسانية لذكرى المولد النبوي.