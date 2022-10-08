هذه الطرق مغلقة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة

أدت التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة ولايات إلى غلق طرق وطنية وولائية.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي"، أن الطرق المغلقة بسبب التقلبات الجوية توجد على مستوى ولايتي المسيلة وأولاد جلال، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الولائي رقم 03 في شطره الرابط بين بلديتي أمسيف وبن سرور والطريق الولائي رقم 60 في شطره الرابط بين بلديتي عين الملح وسيدي أمحمد.

أما بالنسبة لولاية أولاد جلال فقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الولائي رقم 60ب في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد.