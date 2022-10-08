تفجير شاحنة يشعل النيران في خزانات الوقود على جسر القرم

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية، صباح اليوم السبت، أنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود.

وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه: "اليوم بين الساعة السادسة والسابعة صباحا تم تفجير شاحنة على جسر القرم، وذلك خلال مرور قطار لنقل خزانات الوقود ما أدى إلى اشتعال سبعة خزانات منها.

وأضاف البيان: "القوس الموجود فوق الجزء الأرضي من الجسر لم يتضرر ويتم التحقق من ملابسات الانفجار في المكان".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة الطرق في مدينة تامان الروسية، بأن حركة المرور على جسر القرم عُلقت مؤقتا بسبب اشتعال النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، في إشارة إلى قسم القطارات.

وقال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد اشتعلت النيران في خزان وقود بأحد أقسام الجسر، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده.