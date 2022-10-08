ميلة: إنقاذ شخص سقط في سد بني هارون

أنقذت إسعافات الحماية المدنية صبيحة اليوم السبت شخصا في سد بني هارون سقط تحت جسر وادي الرمال ببلدية سيدي مروان في ولاية ميلة.

وأفادت ذات المصالح في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية بسيدي مروان تدخلت على الساعة السابعة وخمس دقائق من صباح هذا السبت لأجل إنقاذ شخص من مياه سد بني هارون تحت جسر وادي الرمال بلدية ودائرة سيدي مروان.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية المدعو (ب - م) يبلغ من العمر 68 سنة وجد في حالة صدمة ويعاني من جروح بسيطة على مستوى الذراعين وآلام بأنحاء الجسم، حيث تم إنقاذه وإخراجه من مياه السد بواسطة قارب صيد، وقدمت له الإسعافات اللازمة وحول إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات الڤرارم ڤوڤة.