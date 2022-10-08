هذا هو موعد لقاء الفصائل الفلسطينية بالجزائر

أعلن سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر، الثلاثاء، للتوافق على "رؤية الجزائر"، لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال أبو عيطة في حديثه لإذاعة صوت فلسطين العمومية، أن جلسات الحوار ستعقد "يومي 11 و12 من هذا الشهر".

وأضاف أن ممثلي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا)، وعلى رأسها حركة فتح، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعقدون اجتماعهم في الجزائر".

وذكر أبو عيطة أن الاجتماع "يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني".

وأعرب السفير عن أمله في أن "يتم التوافق على رؤية الجزائر ونتمنى أن تشكّل (الرؤية) قاسما مشتركا للجميع، وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".