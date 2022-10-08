السعودية: عقوبات ضد المعتمرين المتأخرين في العودة لبلدانهم

حذرت الإدارة العامة للجوازات السعودية القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة.

ووضعت إدارة الجوازات، عددًا من العقوبات والغرامات المالية للمتخلفين عن العودة جاءت على النحو التالي:

1- غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

2- السجن لمدة 6 أشهر والترحيل خارج الأراضي السعودية.

3- وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولهم للمملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

وشددت إدارة الجوازات السعودية على ضرورة التقيد بالمدة المحددة في التأشيرة التي قدموا بموجبها مع الالتزام بوقت المغادرة بعد تأدية مناسك العمرة حتى لا تعتبر مخالفة لنظام الإقامة بالمملكة.

وأكدت الجوازات أن مسؤولية متابعة المعتمرين لا تقتصر على إدارة الجوازات بل هي في المقام الأول من شأن شركات خدمات العمرة والتي تشرف عليها وزارة الحج السعودية بالتنسيق مع الجوازات، ومطالبة شركات العمرة ومسؤوليها بمتابعة أوضاع القادمين من قبلهم وعدم إعطاء الفرصة لأي منهم للتأخير.