الشلف: النيران تلتهم ست مركبات مركونة في حظيرة

التهمت النيران ليلة البارحة ست مركبات كانت مركونة بحظيرة في الهواء الطلق ببلدية بوزغاية في ولاية الشلف.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، بأن حريقا اندلع في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وثلاثين دقيقة لهذا اليوم السبت في مجموعة من المركبات كانت مركونة بحظيرة في الهواء الطلق ببلدية بوزغاية.

وأضاف المصدر ذاته إن الحريق ألحق الضرر بست مركبات بدرجات متفاوتة تتمثل في شاحنتين من نوع شاكمان احترقتا كليا على مستوى المقصورة وأخرى ذات مقطورة محروقة على مستوى العجلات وحافلة نقل التلاميذ المتمدرسين محروقة على مستوى العجلة الخلفية وسيارة من نوع لوڤان محروقة على مستوى الجانب الأمامي الأيمن وماستر نقل جماعي محروق نسبيا على مستوى الجهة الخلفية اليسرى.

وقد مكن التدخل السريع لفرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنعه من الانتشار وبالتالي إنقاذ العديد من المركبات والآليات التي كانت مركونة بنفس الحظيرة. وختم البيان قائلا بينما تبقى ظروف اندلاع الحريق مجهولة، فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته.