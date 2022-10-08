الجزائر تستعيد ريادتها في السوق الإسباني

كشفت بيانات صادرة عن مجموعة "إيناغاز" الإسبانية في آخر نشرية إحصائية لها عن تصدر الجزائر قائمة ترتيب أهم مموني إسبانيا بالغاز، متجاوزة الولايات المتحدة.

وأفادت ذات المعطيات، بإن استهلاك الغاز المتأتي من الجزائر بلغ 8931 جيغاواط ساعي في سبتمبر الماضي وبلغت الحصة الجزائرية 25.4 بالمائة من إجمالي العرض المسجل.

ومن مجموع هذه الكمية، هنالك 7962 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب ويتعلق الأمر بأنبوب الغاز الجزائري الإسباني "ميدغاز" مقابل 969 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر ناقلات الغاز.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بـ 6012 جيغاواط ساعي بحصة تبلغ 17.1 بالمائة، وقدر مجموع الإمدادات الأمريكية خلال السنة الحالية من جانفي إلى سبتمبر نحو 102694 جيغاواط ساعي بحصة تقدر بـ 30.5 بالمائة.

وقدرت الإمدادات الجزائرية من جانفي إلى سبتمبر بنحو 82593 جيغاواط ساعي حسب تقديرات ايناغاز منها 77146 جيغاواط ساعي عبر أنبوب الغاز ميدغاز و5447 جيغاواط ساعي غاز طبيعي مسال بما يمثل نسبة 24.5 بالمائة.

وفي نفس السياق، قدرت صادرات نيجيريا من الغاز بالنسبة لنفس الفترة بـ 18705 جيغاواط ساعي بنسبة 14.5 بالمائة، بينما بلغت إمدادات روسيا 38125 جيغاواط ساعي بنسبة 11.3 بالمائة، وأغلب الإمدادات متأتية من إنتاج الغاز الطبيعي المميع "يامال" الذي يعود للشركة الخاصة الروسية "نوفاتيك" وليس من غازبروم.