"الدبلوماسية الجزائرية قوية"

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن واقع الدبلوماسية الجزائرية يعرف ديناميكية كبيرة، تزامنا مع الوضع السياسي العالمي، الذي يعرف تحديات دولية كبرى.

وقال رئيس مجلس الأمة، للإذاعة الجزائرية الدولية، اليوم السبت، بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية المصادف لـ 08 أكتوبر 2022، عن قوة الدبلوماسية الجزائرية: "في الحقيقة واقع الدبلوماسية الجزائرية يعرف ديناميكية كبيرة، في ظل الوضع السياسي العالمي، مشيرا أن مواقف الجزائر المشرفة على مستوى الأمم المتحدة، أو علاقاتها مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة الأمريكية، أو روسيا، الهند، والدول الإفريقية، وحتى على مستوى دول العالم العربي، من خلال كل هذا، نلمس مدى قوة الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما يدعونا للرجوع إلى تاريخنا الدبلوماسي الكبير".

وأضاف قوجيل: "حيث كانت الدبلوماسية الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة تخوض مواجهات كبيرة في الخارج، وهذا مدعاة فخر لنا كجزائريين".