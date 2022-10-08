هذا ما قاله وناس بعد عودته إلى الدوري الفرنسي

تحدث الدولي الجزائري، آدم وناس اللاعب السابق في صفوف نابولي الإيطالي عن عودته إلى فرنسا واختياره لنادي ليل من أجل استجماع قواه والانطلاق مجددا.

وقال وناس الذي كان حاضرا خلال المعسكر الإعدادي الماضي لـ " الخضر": "سعيد جدًا بالعودة إلى فرنسا، آمل أن أكون قادرًا على العودة مرة أخرى لأنني كنت بعيدًا عن المنافسة". وأضاف خلال الحوار الذي أجراه معه الإعلامي الجزائري إسماعيل بوعبد الله: " آمل أن أعود، في بداية مسيرتي لأنه واجهت الكثير من المتاعب في التواجد لمساعدة الفريق".

وختم: " الآن أحاول بذل الجهد لتقديم كل ما لدي من أجل النادي فمثلا عندما تموت على أرضية الميدان ترفع يدك وتخرج، وهناك رجال مستعدون لمساعدة الفريق وغالبًا ما يكون البدلاء هم من يصنعون الفارق".