هدف مميز لمحرز في شباك ضيفه ساوثهامبتون

خطف النجم الجزائري، رياض محرز، مهاجم نادي مانشستر سيتي الأضواء وبقوة، بعدما استطاع تسجيل هدف مميز للغاية في شباك ضيفه ساوثهامبتون، السبت، في المواجهة التي جمعت بينهما، على استاد "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع العاشر في الدوي الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نادي مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول، لكن النجم الجزائري رياض محرز، استطاع لفت الأنظار إليه، بعدما وصلته كرة متقنة من زميله رودريغو هيرنانديز، ليقرر قائد "محاربو الصحراء" استعراض مهارته الفنية.

ولم ينتظر رياض محرز، بل قرر التعامل مع الكرة بطريقة ذكية للغاية، حيث أرسلها على "الطائر"، لتسكن شباك حارس ساوثهامبتون ، الذي عجز عن التصدي لها، بسبب قوتها في الدقيقة الـ(49)، من عمر الشوط الثاني.

صحيح أن رياض محرز احتفل بهدفه الأول في الموسم الحالي بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لكن السعادة الحقيقة كانت عند مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، الذي قام بالإشارة بيده لنجمه الجزائري، في إشارة واضحة على ثقته الكبيرة بمهاجمه وكرسالة بدت أنه استعاد ثقته في التشكيل الأساسي للفريق.

يذكر أن النجم الجزائري، رياض محرز، قد جلس على مقاعد البدلاء كثيراً منذ بداية الموسم الحالي، لكنه استطاع الرد على الجميع، بفضل الهدف الجميل للغاية، الذي سجله في شباك حارس ساوثهامبتون، ما يجعل قائد "الخضر" يسترد ثقته بنفسه.