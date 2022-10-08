تيميمون : 13 عضو من بلدية "طلمين" يقدمون استقالتهم

قرر 13 عضو من أصل 15 عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية طلمين الواقعة على بعد نحو 120 كلم من ولاية تيميمون الجديدة تقديم استقالتهم الجماعية من المجلس الشعبي البلدي لهاته البلدية النائية, وذالك على خلفية تجاهل السلطات الوصية لانشغالات ساكنة البلدية.

وقال هؤلاء في بيان تملك "الخبر" نسخة منه انهم لم يعد باستطاعتهم مقاومة كا هدا الضغط الشعبي الذي يواجههم من جراء التهميش والعزلة اللذان تتعرض لهما البلدية خاصة في مجال التربية حيث مشكل متوسطة "روماني محمد " والدي استعصى حله وإلى حد الان لم يلتحق التلاميذ بالدراسة، بالإضافة الى مشاكل قطاع الصحة والطريق الذي يربط البلدية بمقر الولاية وغيرها.