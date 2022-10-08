الجائزة الكبرى ''شنطال بييا-2022": الجزائر تتوج بالمركز الأول

فاز المنتخب الجزائري للدراجات (رجال/نخبة) بنسخة 2022 للجائزة الكبرى ''شنطال بييا''، في ختام المرحلة الخامسة والأخيرة،

التي جرت اليوم السبت، بين مدينتي سانغميليما و ميوميسالا، على مسافة 139.5 كلم، و توج بها الجزائري، عبد الرحمان منصوري، بتوقيت 3 سا 24 د 58 ثا، في حين أنهى مواطنه لعقاب المنافسة كأحسن دراج متسلق.

وحل الفرنسي اكسال تايلاندي ثانيا، بينما جاء الجزائري الآخر إسلام منصوري عند المركز الثالث، وهو الذي حمل القميص الأصفر خلال المراحل الثلاث الأولى.

وفي الترتيب العام الفردي، دخل الفرنسي اكسال تايلاندي في الصف الأول عقب قطعه مسافة 601 كلم بزمن 14 سا 24 د 37 ثا، متفوقا على السلوفاكي لوكاس كوبيس و الكاميروني ابوسولو كلوفيس كامزونغ بنفس التوقيت (1 سا 27 د)، بينما حل الجزائريان عز الدين لعقاب و إسلام منصوري في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي الترتيب النهائي حسب الفرق، حل المنتخب الجزائري في المركز الاول بزمن 43 سا 20 د 21 ثا، متقدما على كل من فريق دوكلا نا سكا بيستريكا و نادي دراجات الكاميرون.

وشهدت هذه الطبعة ''شنطال بييا 2022، انتزاع عز الدين لعقاب المرتبة الأولى في ترتيب أحسن متسلق برصيد 24 نقطة، متقدما على المغربي عادل العرباوي (16 ن) و بافول روفدير (12 ن).

للإشارة أن الجزائر دخلت المنافسة المتواصلة لغاية 8 أكتوبر، بخمسة دراجين: عز الدين لعقاب، إسلام منصوري، عبد الرؤوف بن قايو، عبد الله بن يوسف و عبد الرحمان منصوري.

وبالإضافة إلى الجزائريين تشهد هذه الطبعة الـ22 من الجائزة الكبرى ''شنطال بييا 2022'' التي ستجرى على مسافة 5ر601 كلم، مشاركة 55 دراجا من منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار و البنين و مالي و المغرب و بوركينا فاسو و أندية من سلوفاكيا والكاميرون وفرنسا وهولندا.