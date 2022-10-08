شبيبة القبائل تفوز على آسكو كارا الطوغولي

فاز ممثل الجزائر، فريق شبيبة القبائل أمام مضيفه آسكو كارا الطوغولي بنتيجة (2-1، الشوط الاول 2-0)، اليوم السبت بالعاصمة لومي , في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي "الكناري" كل من عليلي في الدقيقة (15) و واتارا في الدقيقة (17)، فيما أحرز هدف آسكو كارا اللاعب واتارا موتالبو (72).

وبهذا تضع الشبيبة قدما في الدور المقبل، علما أن لقاء الإياب سيجرى ما بين 14 و 16 أكتوبر الحالي بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

و تأهلت شبيبة القبائل للدور التمهيدي الثاني على حساب كازا سبور السنغالي (ذهابا/ 0-1، إيابا. 2-0) فيما أقصى نادي آسكو كارا على منافسه الموريتاني نادي نواديبو (ذهابا: 1-0, إيابا: 1-1).

من جهته، يواجه ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، شباب بلوزداد مضيفه نادي جوليبا المالي يوم غد الأحد ببماكو ابتداء من (00ر17 سا).

و كان شباب بلوزداد قد تأهل لهذا الدور على حساب نادي بو رانجرس السيراليوني (ذهابا: 0-0، غيابا: 3-0) فيما تخطى نادي جوليبا عقبة نادي ديبورتيفو مونقومو من غينيا الاستوائية (ذهابا: 5-0 ، إيابا. 0-2).