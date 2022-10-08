شبيبة الساورة تنهزم أمام سبورتينغ غانيوا الإيفواري

انهزم ممثل الجزائر، شبيبة الساورة، أمام مضيفه سبورتينغ غانيوا الإيفواري، بنتيجة (0-1، الشوط الاول 0-1)، اليوم السبت بمدينة ياموسوكرو، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل هدف النادي الايفواري كوا مارك في الدقيقة (16) من اللقاء.

من جانبه، يواجه ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة، فريق اتحاد الجزائر مضيفه نادي أس سي كارا، الطوغولي، يوم غد الاحد على (00 :17) بالعاصمة لومي.

وتجرى مواجهات الاياب في الفترة ما بين 14 و 16 اكتوبر الجاري، حيث ستلعب الساورة بملعب -ميلود هدفي- بوهران، أما الاتحاد فسيستقبل على ارضية ميدان 8 ماي 45 بسطيف.

يشار أن ممثلي الجزائر في هذه المنافسة كانا قد أعفيا من الدور التمهيدي الأول.