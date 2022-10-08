البليدة: وفاة أحد المشاركين في سباق "التل" للدراجات النارية

توفي، اليوم السبت، أحد المشاركين في سباق "التل" للدرجات النارية المنظم بولاية البليدة اثر انحراف دراجته النارية بعد تعرضه لإصابة خطيرة، حسبما علم من مديرية الحماية المدنية.

وأوضح رئيس مكتب الاحصائيات و التوثيق و التوعية النقيب محمد ناش، أن الضحية البالغ من العمر 32 سنة، أحد المشاركين في سباق التل الذي نظم اليوم بمرتفعات الشريعة تعرض لإصابة خطيرة عقب انحراف دراجته النارية بعد انطلاق السباق بالرغم من ارتدائه للخوذة و السترات الواقية.

وأضاف ذات المتحدث أنه فور وقوع الحادث، تم تقديم الإسعافات الأولية للضحية بعين المكان إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله الى المستشفى ليتم اجلاء جثته نحو مستشفى فرانس فانون الجامعي.

وعلى إثر وقوع هذا الحادث تم توقيف و إلغاء هذا السباق الذي تم تجميده بالمنطقة التي تتميز بمنعرجات خطيرة لمدة فاقت العشرة سنوات بسبب وقوع حوادث مميتة، حسب القائمين عليه.

يذكر أن هذه التظاهرة الرياضية التي أشرف على انطلاقها والي الولاية أحمد معبد عرفت مشاركة نحو 70 متسابقا ممثلين لعدة أندية من مختلف ولايات الوطن, حسب ما أفاد به محمد أمين سيدي يخلف رئيس نادي البليدة "رايدرز" للرياضات الميكانيكية، الجهة المنظمة بالتنسيق مع الرابطة الولائية للرياضات الميكانيكية.

وحفاظا على سلامة المشاركين, حرصت لجنة المراقبة التقنية على مراقبة الدراجات النارية المشاركة قبل انطلاق السباق للتأكد من توفرها و تجهيزها بكافة شروط الأمان و توفر المتسابقين على معدات الحماية الفردية كالخوذة و السترات الواقية.