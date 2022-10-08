أمطار رعدية على هذه الولايات

حذر مساء اليوم، الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية إلى غاية فجر يوم الغد.

و حسب نشرية ذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية فجر يوم الغد الاحد.

ومن المنتظر ان تصل كمية الأمطارالمتساقطة إلى 40 ملم محليا.

و أضافت النشرية أن الولايات المعنية بهذه الامطار هي كل من ولاية الجزائر العاصمة، تيبازة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الاغواط، برج بوعريريج، غيليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف.

بالإضافة إلى ولاية مستغانم، سطيف، الجلفة، تلمسان، البيض، جيجل، عين الدفلى،المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة، معسكر.