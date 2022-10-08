شباب قسنطينة ينهزم أمام مولودية الجزائر

عرفت الجولة السابعة لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، التي تواصلت اليوم السبت، تسجيل أول هزيمة لشباب قسنطينة هذا الموسم و بقواعده أمام مولودية الجزائر (0-2) في الوقت الذي يواصل الصاعدان الجديدان مولودية البيض و اتحاد خنشلة تألقهما بتحقيقها الفوز في جولة شهدت تأجيل أربع مباريات تخص الأندية المشاركة في رابطة الأبطال و كأس الكونفدرالية الإفريقية

وكانت كل الأنظار مصوبة نحو ملعب بن عبد المالك بقسنطينة, لمتابعة قمة الجولة بين "عميدي" الكرة الجزائرية، شباب قسنطينة و مولودية الجزائر، و التي جرت أمام مدرجات فارغة بسبب العقوبة المسلطة على الشباب المحلي بعد أحداث الجولة الماضية بسطيف.

و خلافا للتوقعات، كانت المولودية سباقة للتهديف بواسطة مهاجمها العائد، خير الدين مرزوقي صاحب الهدفين في ظرف ثلاث دقائق (16 و 19)، ليمنح فريقه الفوز الثالث تواليا و الثاني تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، بينما فشل "السنافر" في العودة في النتيجة، بعد التألق اللافت للحارس العاصمي ليتيم، الذي عوض زميله الأساسي شعال الغائب بسبب للإصابة.

هذا الفوز الثالث "للعميد" تواليا يضعه في المركز الرابع بـ11 نقطة، في انتظار خوض مباراته المتأخرة أمام حامل اللقب، شباب بلوزداد.

في المقابل، تأتي هزيمة شباب قسنطينة بعد تعادلين متتاليين جاءا بعد أربعة انتصارات في بداية الموسم، حيث يبقى محافظا مؤقتا على صدارة الترتيب، في انتظار تسوية رزنامة المباريات المتأخرة.

و يواصل الصاعدان، مولودية البيض و اتحاد خنشلة صعودهما في سلم الترتيب بعد فوزهما اليوم و بنفس النتيجة (1-0) أمام على التوالي هلال شلغوم العيد و مولودية وهران.

و جاء هدف الخلاص للبيض في الدقيقة (73) بواسطة ضربة جزاء نجح في تنفيذها المخضرم بالغ، ليضع فريقه في المركز السادس بعشر نقاط, ليزيد بذلك في معاناة الهلال، القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة يتيمة.

نفس الشيء بالنسبة للصاعد الآخر، اتحاد خنشلة الذي سجل بدورة ثالث فوز له تباعا على حساب مولودية وهران (1-0) بهدف مبكر للاعب عثماني (د 7)، ليتقاسم المركز السابع مع جمعية الشلف بـ9 نقاط.

و انطلقت الجولة السابعة يوم أمس الجمعة بلقاء مقدم، جمع نجم مقرة بأمل الاربعاء والذي انتهي بتعادل أبيض خدم أكثر مصالح الزوار الذين يتقاسمون المركز الرابع مع مولودية الجزائر بـ11 نقطة، فيما يبقى النجم في المركز الثاني عشر بست نقاط رفقة "الحمراوة".