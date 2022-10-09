أمطار غزيرة تجتاح 36 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة، على شمال البلاد

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار غزيرة تجتاح كل من ولايات: الجزائر، سيدي بعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، بني عباس، المسيلة، الطارف، ميلة، أم البواقي تسبة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، تندوف، عنابة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، تيارت، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة وبشار، وذلك ابتداء من متصف نهار يوم غد الاثنين.

وأضاف ذات المصدر، أن الكميات المتساقطة تتعدى 30 ملم محليا.