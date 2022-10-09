الأمم المتحدة تدين العنف المتصاعد في الضفة الغربية

أدانت الأمم المتحدة العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين،في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، وأعربت عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني هناك.

ونقلت وسائل الإعلام، عن بيان لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، ذكره أن ما لا يقل عن 100 فلسطيني قتلوا منذ بداية العام، من بينهم أطفال، مع الإشارة إلى ارتفاع وتيرة العنف، وزيادة كبيرة في العمليات العسكرية للاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة .

وأوضح تور وينيسلاند أن "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، يغذي مناخ الخوف والكراهية والغضب"، مشددا على ضرورة الحد من التوترات "على الفور"، من أجل فتح المجال للمبادرات الحاسمة التي تهدف إلى إنشاء أفق سياسي قابل للحياة.

وأكد المنسق الأممي أن "هشاشة الوضع تؤكد الحاجة الملحة لتغيير الوضع على الأرض، مع معالجة القضايا الأمنية والسياسية التي تغذي عدم الاستقرار الحالي".