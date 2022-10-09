أربع مواجهات تقرّب زغبة من الخماسي التاريخي

كشف اليوم الأحد، تقرير سعودي أن الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة الناشط ضمن صفوف ضمك بحاجة إلى خوض أربع مباريات ليقتحم قائمة أكثر 5 حراس أجانب خوضًا للمباريات في دوري المحترفين.

وأضاف المصدر ذاته، أن زغبة برفقة البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريق الاتحاد، قلصا وضيَّق المسافة مع المغربي عبد العالي المحمدي، حارس مرمى أبها السابق، خامس القائمة، إلى 4 مباريات، بعد رفع عدد مشاركاتهما إلى 80 عبر الظهور في جميع الجولات الست الماضية من دوري روشن السعودي.

وإستنادا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص أوضح صحيفة " الرياضية" أن البرازيلي كاسيو دوس أنجوس، حارس مرمى التعاون السابق يحتل الصدارة، بـ 114 مباراة، يليه الجزائري عز الدين دوخة، الذي شارك في 110 مباريات، خلال تجربتيه مع أحد والرائد.

ويتساوى الجزائري رايس مبولحي، والأوكراني ماكسيم كوفال، حارسا المرمى السابقان للاتفاق والفتح على الترتيب، بـ 104 مباريات. وفيما يأتي المحمدي بمفرده خامسًا، يتشارك جروهي وزغبة مركزيهما خلفه، متقدمين بمباراتين على كل من التونسي فاروق بن مصطفى، والأسترالي براد جونز، حارسي مرمى الشباب والنصر السابقين.

أما المركز العاشر، فيتواجد فيه الجزائري مليك عسلة بـ 67 ظهورًا في الدوري مع فريق الحزم.