شان 2022: اقتراح تسع فنادق في وهران

تم اقتراح تسع مؤسسات فندقية بوهران لمنظمي بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين وذلك لاستضافة المنتخبات المشاركة والرسميين خلال هذا الحدث الذي سيقام في الجزائر في بداية العام المقبل، حسبما جاء اليوم عبر وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر مسؤول من المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح بلعباس قايم بن عمر بأن الفنادق المعنية، وهي مصنفة في فئة الخمس نجوم، تم اقتراحها على الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة خلال زيارات سابقة لممثليهما إلى وهران.

وأضاف: "نحن ننتظر رد المنظمين للشروع في الاستعدادات اللازمة من أجل وضع المنتخبات المعنية وكذلك الرسميين في أفضل الظروف الممكنة". كما أكد المسؤول نفسه أن عاصمة الغرب الجزائري لديها الآن حظيرة فندقية كبيرة تسمح لها باستضافة أي حدث في مختلف القطاعات.

وشجعت قدرات ولاية وهران في هذا المجال منظمي الطبعة السابعة للبطولة الإفريقية للمحليين إلى تعيين هذه المدينة لاستضافة لقاءات مجموعتين اثنتين بملعب ''ميلود هدفي'' الجديد، ويتعلق الأمر بمباريات المجموعة الرابعة المكونة من مالي وأنغولا وموريتانيا بالإضافة إلى تلك الخاصة بالمجموعة الخامسة التي تضم الكاميرون والكونغو والنيجر.

وفضلا عن لقاءات هاتين المجموعتين فإن ملعب 40.000 مقعد بمركب ''ميلود هدفي'' سيستضيف أيضا مباراة من الدور ربع نهائي و أخرى لنصف النهائي.