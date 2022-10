Entretien exclusif avec Elisabeth Borne

Le nombre de visas d’étudiant délivrés n’a cessé d’augmenter, même pendant la période de fermeture des frontières générée par la pandémie, passant de 5 288 en 2019 à 7 717 en 2021, soit une hausse de 45%. A la fin du mois d’août 2022, nous avions déjà délivré plus de 5 000 visas à des étudiants. Les étudiants algériens sont plus de 29 000 en France, c’est 8 % du total des étudiants étrangers : l’Algérie est deuxième en nombre d’étudiants en France, devant la Chine, l’Inde et l’Italie qui représente le premier contingent européen.

Je pense que le temps de l’incompréhension est derrière nous. La visite, fin août, du Président Macron a été un moment refondateur de la relation bilatérale, basée sur le respect mutuel. Aujourd’hui, notre démarche consiste à regarder les faits historiques en face, avec humilité et lucidité. Cet engagement est au cœur de la relation bilatérale, comme l’atteste la décision conjointe des Présidents Macron et Tebboune de mettre en place une commission d’historiens afin de trouver, ensemble, des points d’accord à partir desquels les mémoires pourront se construire de façon apaisée. Ce travail, destiné à regarder les réalités de notre histoire commune, a vocation à constituer un espace de reconnaissance mutuelle. C’est la condition même du développement de nos futures relations. Par ailleurs, nous allons désormais nous appuyer sur un cadre de dialogue structuré pour assurer un suivi des actions engagées, avec des rendez-vous périodiques et des échéances. Cette nouvelle approche a été adoptée d’un commun accord par le Président de la République et son homologue le PrésidentTebboune enE août dernier et elle doit guider nos actions aujourd’hui.

Comme l’a montré la composition de la délégation qui l’a accompagné à Alger, Emmanuel Macron compte beaucoup sur la diaspora algérienne pour servir de pont avec l’Algérie. Qu’est-ce qu’une telle vision pourrait apporter en termes d’intégration et d’épanouissement à cette communauté ?

Le Président Macron a ce souci de valoriser les diasporas en France, dont il rappelle à chaque fois les richesses et les apports, mais aussi la capacité à jeter des ponts entre nos deux cultures et nos deux pays. Les diasporas ont un rôle clé à jouer dans tous les domaines, et notamment sur les plans économique et culturel. Je pense notamment aux échanges qu’ont eus les deux ministres de la Culture lors de la visite du Président Macron et qui ont donné lieu à des initiatives concrètes, par exemple dans le domaine du cinéma, où nous allons renforcer notre coopération en matière de création et de production. Par ailleurs, le Président Macron a annoncé, en février dernier, à Marseille, à l’occasion du Forum des Mondes Méditerranéens, la création d’un fonds spécifique de soutien doté de 100 millions d’euros. Ce fonds a justement été conçu pour accompagner en particulier nos diasporas sur les projets qu’elles auront à conduire dans ces secteurs et pour pouvoir aller beaucoup plus loin.