مباحثات جزائرية ألمانية في هذا المجال

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة السفيرة الألمانية بالجزائر، إليزابيث وولبرز.

وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، الطرفان ناقشا خلال هذا الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة الشراكة الإستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، والانتقال والكفاءة الطاقوية.

وسلط وزير الطاقة والمناجم الضوء على العلاقات الجزائرية الألمانية الممتازة وتطرق إلى مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات، لا سيما في مجالات المحروقات وكذلك تطوير الهيدروجين النظيف ونقل التكنولوجيا والمعرفة.