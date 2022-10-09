توقيع عقد شراكة بين البنك الوطني الجزائري و "جازي"

وقع البنك الوطني الجزائري ومتعامل الهاتف النقال "جازي"،اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،عقد شراكة تجارية في إطار تطوير النشاط التجاري للمؤسستين، حسب ما أفاد به بيان مشترك للمؤسستين.

وتمت مراسم التوقيع، التي جرت بمقر شركة جازي بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، بحضور المدير العام للبنك الوطني الجزائري،محمد لمين لبو و المدير العام بالنيابة لشركة جازي، محي الدين علوش، وعدد من إطارات المؤسستين.

و ذكر نفس المصدر أنه، بموجب هذه الاتفاقية، سيتبادل الطرفان عددا من الخدمات المبتكرة، مما سيمكنهما من تطوير حلول أكثر تكاملا، تناسب الاحتياجات الجديدة للسوق الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالدفع الالكتروني