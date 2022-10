L’importation des véhicules autorisée

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné d’ouvrir la voie aux citoyens pour importer les véhicules de moins de trois ans.

« Ouvrir la voie aux citoyens pour importer des voitures, de moins de trois ans, avec leurs capacités financières et leurs propres besoins, et non à des fins commerciales. » Peut-on lire sur le communiqué.

Il sera, également, permis aux constructeurs étrangers d’importer des voitures pour les revendre en Algérie, parallèlement au suivi intensif et de terrain du processus d’implantation d’une véritable industrie automobile, en Algérie dans les meilleurs délais.