عطال يصاب مجددا

أصيب المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال مجددا مع ناديه نيس، خلال اللقاء الذي فاز فيه زملاؤه على نادي تروا (3-2)، اليوم الاحد في إطار الجولة العاشرة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وغادر الظهير الأيمن الجزائري أرضية الميدان في الدقيقة 42 تاركا مكانه لزميله السويسري جوردان لوتومبا.

وسيخضع اللاعب الجزائري للفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة هذه الإصابة وكذا مدة غيابه عن الميادين.

من جهته، وقع المهاجم الجزائري الآخر، اندي ديلور هدفا مع نيس وهو الرابع له في الموسم الحالي، وذلك في الدقيقة (37) عن طريق ضربة جزاء.

وتعد هذه الإصابة هي الثانية لابن مدينة تيزي وزو بعد التي تلقاها في الفخذ في سبتمبر الماضي خلال لقاء الفريق أمام موناكو (خسارة 0-1) والتي تطلبت ابتعاده عن الميادين لثلاثة أسابيع.

وبات عطال يعيش على وقع الإصابات سيما خلال الموسمين الفارطين، ففي موسم 2020-2021 أصيب سبع مرات مما أبعده عن العديد من اللقاءات منها مباريات الفريق الوطني.

وعلى هذا الفوز، يرتقي نيس إلى الصف 13 برصيد 11 نقطة.