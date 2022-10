De nouvelles peines requises contre Loukal

Le procureur général près la cour d’Alger a requis ce dimanche une peine de dix ans de prison ferme, assortie d’une amende de 3 millions de dinars, contre l’ex ministre des finances Mohamed Loukal, pour des chefs d’accusations de corruptions, alors qu’il était président directeur général de la banque extérieure d’Algérie BEA.

La même peine a été requise contre le dénommé, Mourad Sola, courtier immobilier, et 5 ans de prison ferme contre l’ex P/DG par intérim Azeddine Rabet.

Le parquet a, également, requis la saisie des biens mobiliers et immobiliers et des comptes de ces derniers.