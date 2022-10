7 ans de prison ferme requis contre l'ancien ministre Abdelkader Benmessaoud

Le Procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger), a requis dimanche une peine de 7 ans de prison ferme contre l'ancien ministre, Abdelkader Benmessaoud, poursuivi dans une affaire de corruption lorsqu'il était wali de Tissemsilt.

La même peine a été requise contre deux autres accusés, l'ancien Secrétaire général et président de la Commission des transactions de la même wilaya et le directeur d'un bureau d'études.

Abdelkader Benmessaoud est poursuivi pour abus de fonction et octroi d'autorisations pour la conclusion de marchés publics contraires à la réglementation en vigueur, dont un marché de réalisation de stades de proximité et des opérations d'aménagement de salles de projections et de conférences.