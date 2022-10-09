ميلة: حجز كمية من الدجاج الفاسد

حجزت مصالح الأمن الحضري الخارجي وادي العثمانية بولاية ميلة نهاية الأسبوع المنصرم 205.8 كلغ من لحوم الدجاج مشكوك في سلامتها، خلال مراقبة روتينية للمركبات بشارع جيش التحرير الوطني ببلدية وادي العثمانية.

الكمية المحجوزة كانت منقولة على متن سيارة سياحية من نوع رونو 25 بطريقة عشوائية دون مراعاة أدنى شروط النظافة، على إثر ذلك تم تحويل المركبة إلى مقر الأمن الحضري، مع دعوة المصالح المختصة من البلدية،حيث خلصت الخبرة المنجزة بعد المعاينة والفحص إلى عدم صلاحية الكمية المحجوزة والمقدرة بـ 205.8 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج) فيما تم إنجاز ملف ضد المخالف وتحويله إلى الجهات القضائية تم إتلاف الدجاج المحجوز.